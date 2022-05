Calcio: Juve. Cuadrado e De Sciglio provano il recupero per il Genoa (Di mercoledì 4 maggio 2022) I due esterni bianconeri si sono allenati parzialmente in gruppo TORINO - La Juventus ha svolto stamattina il penultimo allenamento in vista dell'impegno di venerdì quando, alle 21, affronterà allo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) I due esterni bianconeri si sono allenati parzialmente in gruppo TORINO - Lantus ha svolto stamattina il penultimo allenamento in vista dell'impegno di venerdì quando, alle 21, affronterà allo ...

Advertising

_Morik92_ : Come ho detto a Top Calcio 24, per la #Juve, (ri)spunta il nome di Jeremy #Doku. Il club bianconero, che già aveva… - egi_vil : #Avsim è anche un allenatore di calcio. Giudica gli allenamenti della Juve. Non c'è fine al peggio. La colpa è dei… - _bando10 : Di Maria - Juve, da tifoso del calcio è un grande si e mi gaserebbe parecchio vederlo in serie A. A livello tattico… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Allegri prepara #Genoa-#Juve: #Cuadrado e #DeSciglio parzialmente in gruppo ?? - tuttosport : #Allegri prepara #Genoa-#Juve: #Cuadrado e #DeSciglio parzialmente in gruppo ?? -