(Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. - (Adnkronos) - "Vista la partita d'andata mi sembra che laabbia ottime possibilità di andare in finale. La vedoanche perché avrà la spinta dello stadioche farà la differenza". L'ex centrocampista dellaGiancarlo De, si esprime così in merito alla semifinale di ritorno di Conference League che opporrà domani i giallorossi al. "Dopo l'1-1 dell'andata serve vincere -sottolinea Deall'Adnkronos-. Di fronte c'è una discreta squadra ma non dei fenomeni, il pericolo maggiore è il loro attaccante Vardy ma sono convinto che Smalling, Mancini e Ibanez sapranno fermarlo". Infine l'ex allenatore della Fiorentina giudica il lavoro di Mourinho. "Ha fatto un buon lavoro, ha avuto più di una difficoltà ...

Calcio: De Sisti, 'Roma favorita con Leicester, l'Olimpico sarà decisivo' La vedo favorita anche perché avrà la spinta dello stadio Olimpico che farà la differenza". L'ex centrocampista della Roma Giancarlo De Sisti, si esprime così in merito alla semifinale di ritorno di ...