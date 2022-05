Calcio: agente Dybala, 'nessun accordo raggiunto né in Italia né all'estero' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all'estero in questo momento". Così l'agente dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala, Jorge Antun, smentisce accordi con altre squadre da parte della Joya per la prossima stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppaè statocon alcuna squadra ine all'in questo momento". Così l'dell'attaccante della Juventus Paulo, Jorge Antun, smentisce accordi con altre squadre da parte della Joya per la prossima stagione.

Advertising

Luxgraph : Dybala, parla l'agente: 'Nessun accordo con altre squadre' - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli AS – Un top club europeo ha chiesto all’agente di Koulibaly di temporeggiare sul… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DYBALA - L'agente: 'Pensa al finale di stagione, non c'è un accordo con nessuna squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DYBALA - L'agente: 'Pensa al finale di stagione, non c'è un accordo con nessuna squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DYBALA - L'agente: 'Pensa al finale di stagione, non c'è un accordo con nessuna squadra' -