Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Malagò: «Calciatrici professioniste? C’è discriminazione in sport femminile»: Il presidente de… - CalcioFinanza : Il presidente del CONI Giovanni Malagò: «Calciatrici professioniste? C'è discriminazione nello sport femminile»… - sportal_it : Calciatrici professioniste, Malagò: 'E la Goggia?' - MazzaliVanna : RT @collettiva_news: Ci sono voluti 6 anni dallo sciopero delle #calciatrici e dal loro incontro con la @cgilnazionale ma il risultato è ar… - NicolaNk : RT @collettiva_news: Ci sono voluti 6 anni dallo sciopero delle #calciatrici e dal loro incontro con la @cgilnazionale ma il risultato è ar… -

... ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come. ... il professionismo vale solo per lePerché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è ......di lasciare la Francia non è stata affatto facile - dichiara Gama - lì eravamo giàe ... da una parte leche giocano e quelle che giocheranno potranno contare su tutele ...Il premio è assegnato dall’Associazione nazionale dei calciatori professionisti francese. Tra i candidati anche Benzema del Real Madrid, Kanté del Chelsea e Dembelé del Barcellona. I due giocatori ...E poi c’è una vera discriminazione all’interno del mondo femminile: il professionismo vale solo per le calciatrici Perché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è professionista e non devono ...