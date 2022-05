Cairo | Bremer super | ha annullato tutti E su Belotti

Advertising

giornaleradiofm : Torino, Cairo: 'Bremer? Quest'anno ha annullato tutti' - glooit : Torino, Cairo: 'Bremer? Quest'anno ha annullato tutti' leggi su Gloo - zazoomblog : Torino Cairo: “Belotti? Magari succede qualcosa e resta. Bremer annata speciale” - #Torino #Cairo: #“Belotti?… - marinabeccuti : Cairo su Bremer: “E riuscito con capacità umane e sportive a crescere, è stata un'annata speciale per lui” - Torinogranatait : Cairo su Bremer: “E riuscito con capacità umane e sportive a crescere, è stata un'annata speciale per lui” -

Il presidente del Torino, Urbano, parla della stagione del difensore granata Gleisone del futuro di Andrea Belotti"E' con noi dal 2018, siamo al quarto anno insieme - ricorda- Quando arrivò non era ildi oggi, fece un gran lavoro Mazzarri, fu un maestro, ma lui è riuscito a crescere con capacità ...Volevo dire che non esistono ex granata, quando diventi granata lo sei per la vita”. Cairo: “Bremer Annata speciale” Cairo ha parlato anche del Torino attuale. Su Bremer: “La sua è stata un’annata ...A margine della Commemorazione del Grande Torino al Cimitero Monumentale il presidente Urbano Cairo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e su Bremer ha detto: “E’ con noi dal 2018, siamo ...