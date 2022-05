Cagliari | tumori femminili e sport | torna ' Un calcio al cancro'

Advertising

Comune_Cagliari : 7 maggio, a Cagliari Tumori Femminili e sport: un calcio al cancro. Torna l’attesissimo evento dell’anno Tumori fem… - cagliaripad : Tumori Femminili e sport: sabato a Cagliari un calcio al cancro - infoitsport : 7 maggio a Cagliari: Tumori Femminili e sport -

Sardegna Reporter

, 27 aprile 2022 " Si è tenuto questa mattina presso la sede istituzionale della Presidenza ...le principali patologie croniche sono rappresentate dalle malattie cardiovascolari e dai, ...... sono i fattori di rischio che possono provocare l'insorgenza di questo tipo di. Il cavo ... Trinità diha aderito all'iniziativa promossa dall'AOOI e aprirà i propri ambulatori per un ... 7 maggio a Cagliari: Tumori Femminili e sport (ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - Domenica, in occasione della festa della mamma, le azalee della Fondazione Airc ritornano nelle piazze per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più ...Con questo spirito ritorna a Cagliari l’evento solidale Tumori femminili e sport: un calcio al cancro giunto alla sesta edizione. L’appuntamento è per sabato 7 maggio a Cagliari nell’ Aula consiliare ...