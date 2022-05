Cagliari, si respira aria nuova: nessun ritiro in vista della Salernitana (Di mercoledì 4 maggio 2022) Clima disteso nel corso del primo allenamento del Cagliari del nuovo mister Agostini. nessun ritiro previsto in vista della Salernitana In queste ultime settimane, per scelta della società e per decisione spontanea degli stessi giocatori, il Cagliari si è chiuso più volte tra le mura del Centro Sportivo di Assemini per tenere alta la concentrazione a pochi giorni dai suoi impegni di campionato. Decisione che, tuttavia, non ha sempre portato ai risultati sperati, anzi. Ora, con Alessandro Agostini (succeduto a Mazzarri) al timone della compagine rossoblù, si cambia musica e si respira aria nuova. A dimostrarlo, riferisce La Gazzetta dello Sport, il fatto che la società non abbia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Clima disteso nel corso del primo allenamento deldel nuovo mister Agostini.previsto inIn queste ultime settimane, per sceltasocietà e per decisione spontanea degli stessi giocatori, ilsi è chiuso più volte tra le mura del Centro Sportivo di Assemini per tenere alta la concentrazione a pochi giorni dai suoi impegni di campionato. Decisione che, tuttavia, non ha sempre portato ai risultati sperati, anzi. Ora, con Alessandro Agostini (succeduto a Mazzarri) al timonecompagine rossoblù, si cambia musica e si. A dimostrarlo, riferisce La Gazzetta dello Sport, il fatto che la società non abbia ...

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari, si respira aria nuova. La decisione della società in vista della Salernitana - LALAZIOMIA : Calcio, Serie A 2022: vittorie per Napoli e Lazio, respira la Samp. Pericolanti Cagliari e Genoa - InfoCulturaCa : RT @camuartemusei: La mostra sonora dei viaggi per i mari della #Sardegna è ufficialmente inaugurata. ?? Da oggi al centro comunale Il Ghett… - Mary67921157 : RT @camuartemusei: La mostra sonora dei viaggi per i mari della #Sardegna è ufficialmente inaugurata. ?? Da oggi al centro comunale Il Ghett… - elebrug : RT @camuartemusei: La mostra sonora dei viaggi per i mari della #Sardegna è ufficialmente inaugurata. ?? Da oggi al centro comunale Il Ghett… -