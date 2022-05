Cagliari | salta Mazzarri | licenziato non esonerato Lo sostituirà Alessandro Agostini

Advertising

la panchina di Walter Mazzarri che dunque non è più l'allenatore del. Secondo quanto pubblicato da L'Unione Sarda il tecnico sarebbe stato licenziato per giusta causa dalla società ...... ilterz'ultimo è distante due punti e giovedì all'Arechi arriva il Venezia. Atalanta - ... Boga rifinisce e Scalvini conclude senza sorprendere Sepe, al 16' Zapatanetto Gyomber prima di ...L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato. Ancora niente di ufficiale, ma questa è la ricostruzione del quotidiano L'Unione Sarda, riportata dall’Ansa, sul ...Salta la panchina di Walter Mazzarri che dunque non è più l’allenatore del Cagliari. Secondo quanto pubblicato da L’Unione Sarda il tecnico sarebbe stato licenziato per giusta causa dalla ...