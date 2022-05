Cagliari, Mazzarri licenziato per gli insulti a squadra e presidente: “spogliatoio di vermi”, è giallo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Cagliari ha deciso di allontanare Walter Mazzarri, il provvedimento è arrivato dopo il ko casalingo contro il Verona. Secondo le ultime informazioni l’ex Napoli sarebbe stato licenziato e non esonerato. E’ la ricostruzione del quotidiano L’Unione Sarda. Secondo quanto riportato Mazzarri avrebbe insultato presidente e squadra rivolgendo frasi pesanti nei confronti del gruppo: “spogliatoio di vermi”, riporta l’Unione Sarda. Potrebbero esserci le basi per un braccio di ferro legale. Secondo fonti vicine alla presidenza è in corso un provvedimento di sospensione dell’incarico. A Cagliari c’è un precedente: nel 2012 il presidente Massimo Cellino scelse di licenziare e non esonerare Davide Ballardini, in quel caso si ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilha deciso di allontanare Walter, il provvedimento è arrivato dopo il ko casalingo contro il Verona. Secondo le ultime informazioni l’ex Napoli sarebbe statoe non esonerato. E’ la ricostruzione del quotidiano L’Unione Sarda. Secondo quanto riportatoavrebbe insultatorivolgendo frasi pesanti nei confronti del gruppo: “di”, riporta l’Unione Sarda. Potrebbero esserci le basi per un braccio di ferro legale. Secondo fonti vicine alla presidenza è in corso un provvedimento di sospensione dell’incarico. Ac’è un precedente: nel 2012 ilMassimo Cellino scelse di licenziare e non esonerare Davide Ballardini, in quel caso si ...

sportface2016 : +++(ANSA) #Cagliari, giallo sul divorzio con #Mazzarri: nessun esonero ma licenziamento per giusta causa. Alla base… - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra.… - tvdellosport : ?? CAGLIARI, ESONERO E RINNOVO PER MAZZARRI Il #Cagliari esonera #Mazzarri ma nel paradosso del mercato gli prolu… - CalcioWeb : #Mazzarri licenziato per giusta causa dal #Cagliari per insulti a squadra e presidente: le ultime voci sull'allenat… - LeBombeDiVlad : ?????? #Cagliari, continua il 'giallo' #Mazzarri: licenziato e non esonerato ?? Ecco perché e le differenze in termini… -