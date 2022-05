Cagliari, Mazzarri licenziato per giusta causa: svelato il motivo! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo quanto riportato da ANSA, l’ex allenatore del Cagliari non sarebbe stato esonerato, bensì licenziato per giusta causa. Dal punto di vista tecnico la sostanza non cambia: Mazzarri non è più l’allenatore dei sardi, ma dal punto di vista burocratico c’è più di qualche differenza. Alla base del licenziamento per giusta causa ci sarebbero i ripetuti insulti tra il tecnico toscano, il presidente e la squadra. Tuttavia, la reale motivazione che avrebbe spinto Giulini a muoversi in questa maniera sarebbe una clausola nel contratto di Mazzarri. Mazzarri Giulini Licenziamento Infatti, pare che in caso di esonero dell’allenatore con il Cagliari fuori dalle ultime tre posizioni in classifica, sarebbe scattato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo quanto riportato da ANSA, l’ex allenatore delnon sarebbe stato esonerato, bensìper. Dal punto di vista tecnico la sostanza non cambia:non è più l’allenatore dei sardi, ma dal punto di vista burocratico c’è più di qualche differenza. Alla base del licenziamento perci sarebbero i ripetuti insulti tra il tecnico toscano, il presidente e la squadra. Tuttavia, la reale motivazione che avrebbe spinto Giulini a muoversi in questa maniera sarebbe una clausola nel contratto diGiulini Licenziamento Infatti, pare che in caso di esonero dell’allenatore con ilfuori dalle ultime tre posizioni in classifica, sarebbe scattato ...

