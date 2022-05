Cagliari, giallo Mazzarri. Licenziato per giusta causa? Presunti insulti a presidente e squadra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nessun esonero, ma licenziamento per giusta causa. Questo, secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda, il motivo dell’allontanamento dalla panchina del Cagliari di Walter Mazzarri. Un dettaglio non di secondaria importanza: con il licenziamento il Cagliari non dovrebbe pagare l’ingaggio del mister sino al 2024. La causa? Secondo la ricostruzione del quotidiano, Mazzarri avrebbe insultato presidente e squadra. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicino alla presidenza, è in corso in questo momento un provvedimento di sospensione dall’incarico. Possibile braccio di ferro legale, con un precedente in casa rossoblù. Nel 2012 il presidente Massimo Cellino scelse di licenziare e non esonerare Davide Ballardini. E si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nessun esonero, ma licenziamento per. Questo, secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda, il motivo dell’allontanamento dalla panchina deldi Walter. Un dettaglio non di secondaria importanza: con il licenziamento ilnon dovrebbe pagare l’ingaggio del mister sino al 2024. La? Secondo la ricostruzione del quotidiano,avrebbe insultato. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicino alla presidenza, è in corso in questo momento un provvedimento di sospensione dall’incarico. Possibile braccio di ferro legale, con un precedente in casa rossoblù. Nel 2012 ilMassimo Cellino scelse di licenziare e non esonerare Davide Ballardini. E si ...

