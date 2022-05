Buste paga, bonus da 200€ dal Governo: chi li avrà (Di mercoledì 4 maggio 2022) In arrivo un bonus da 200 euro in busta paga per un’ampia fascia di lavoratori dipendenti. L’intervento rientra nel decreto Aiuti I rincari energetici hanno fatto crescere i prezzi lanciando l’inflazione ad un livello che in Italia non si vedeva da diversi anni. A pagare le conseguenze maggiori quando si verifica un aumento generalizzato die L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 maggio 2022) In arrivo unda 200 euro in bustaper un’ampia fascia di lavoratori dipendenti. L’intervento rientra nel decreto Aiuti I rincari energetici hanno fatto crescere i prezzi lanciando l’inflazione ad un livello che in Italia non si vedeva da diversi anni. Are le conseguenze maggiori quando si verifica un aumento generalizzato die L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

PaoloLuraschi : particolarmente attesi venerdì aggiornamenti mercato del lavoro aprile tra cui i rilevanti NFP buste paga settore non agricolo. - conpatr49 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #3maggio. Benzina, buste paga, cantieri, 110%: via agli #aiuti per 14 m… - marinacor91 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #3maggio. Benzina, buste paga, cantieri, 110%: via agli #aiuti per 14 m… - bkfrwnklin : @gabrillo @AndreaOrlandosp Allora non comprendo come sia possibile che tu non abbia decurtazioni. A meno che tu non… - marsion65 : RT @sostengoi40: Buste paga più alte nel 2022? Per me non è cambiato niente, e per voi? -