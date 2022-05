Bosch rilancia sull’idrogeno con 500 mln di investimenti | sul mercato entro il 2025

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – La lotta al cambiamento climatico passa per l’idrogeno eannuncia il suo ingresso nel business dei componenti per l’elettrolisi. In occasione dell’assemblea degli azionisti, il colosso tedesco ha spiegato di voler investirela fine del decennio quasi 500 milioni di euro nel nuovo segmento di business, la metà dei quali al momento del lancio sulprevisto per il. “Abbiamo una solida base per lo sviluppo di tecnologie a idrogeno e vogliamo far progredire la produzione di idrogeno in Europa”, ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Cda, spiegando che il gruppo “si aspetta che ildei componenti per l’elettrolisi raggiunga un volume globale di circa 14 miliardi di euro2030”. Con lo stack,fornirà il ...