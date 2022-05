Borsa | Europa fiacca in attesa del rialzo Fed | Milano - 0 | 35%

Advertising

borghi_claudio : I 'flash crash' ?? Borsa: Europa resta pesante dopo flash crash Stoccolma - Economia - ANSA - infoiteconomia : Borsa: pronta la stretta Fed, Europa apre poco mossa in attesa decisioni - Il Sole 24 ORE - Napalm51 : RT @lauranaka: #flashcrash : quei 5 minuti di panico che hanno fatto affondare le borse europee fino a -3% e sprofondare la borsa di Stocco… - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari piatta. Europa in calo - Borsa Italiana - Hero9004 : RT @ACCEDIALSITO: #Bitcoin #BORSA #GATEWAY #Draghi #Lavrov ??Schiavitù ?? #Europa #bce #ANSA -

Chiusura di mattina ancora in debolezza perItaliana, con FTSE MIB in flessione dello 0,34% a 23.815 punti. Come anticipato nelle prime ...all'ingrosso d'Italia e tra i più importanti d'" ...Borse europee fiacche al traguardo di metà seduta, con i futures Usa in lieve rialzo nel giorno in cui la Fed decide sui tassi, con un probabile rialzo dello 0,5%, il maggiore da 22 anni a questa ...4 euro al MWh ad Amsterdam). Riducono il rialzo i petroliferi Bp (+0,4%),fresco di trimestrale in rosso, Shell (+0,65%), TotalEnergies (+0,73%) ed Eni (+0,19%). Tiene Bnp (+0,66%), che ha diffuso ieri ...In questo contesto, i future americani sono positivi per uno 0,3%, ma in Europa prevalgono i segni meno con Milano che cede lo 0,37%, parigi lo 0,47%, Francoforte lo 0,06%, Madrd e Amsterdam lo 0,34% ...