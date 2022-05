Bonus bollette retroattivo, come chiedere il rimborso degli arretrati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il decreto Aiuti ha prorogato il Bonus sociale bollette per luce e gas, misura già adottata per il secondo trimestre 2022 che ora viene esteso al terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre, e sarà attuato dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Con una novità molto interessante: la misura diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l’Isee. Bonus bollette rafforzato e prorogato Nel decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri ci sono anche novità sul Bonus sociale delle bollette energia elettrica e gas. Il Bonus per i nuclei con Isee inferiore a 12mila euro (o 20mila euro in presenza di almeno 4 figli a carico) è stato rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022, quindi fino ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il decreto Aiuti ha prorogato ilsocialeper luce e gas, misura già adottata per il secondo trimestre 2022 che ora viene esteso al terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre, e sarà attuato dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Con una novità molto interessante: la misura diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l’Isee.rafforzato e prorogato Nel decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri ci sono anche novità sulsociale delleenergia elettrica e gas. Ilper i nuclei con Isee inferiore a 12mila euro (o 20mila euro in presenza di almeno 4 figli a carico) è stato rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022, quindi fino ...

infoitinterno : In arrivo il bonus contro il caro-bollette. Lo riceveranno 217 mila padovani. Ecco come funziona - infoitinterno : Il Bonus bollette viene rinnovato, ma diventa anche retroattivo: ecco come ottenerlo - infoitinterno : Bonus bollette 2022 retroattivo: cosa cambia con il Decreto Aiuti - infoitinterno : Bonus bollette ora retroattivo, come funziona e come fare domanda. Le novità - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sconto sulle bollette esteso per tre mesi e retroattivo: le novità sul bonus sociale nel decreto Aiuti -