Bonus 200 euro | come funziona e chi rischia di restare senza

Che cos'è questodaeuro annunciato dal premier Draghi nella conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto Aiuti In molti avete scritto a QuiFinanza chiedendo chiarimenti, motivo per cui vediamo di ...euro, economisti spaccati Roma, 4 maggio 2022 - Da 48 ore non si fa che parlare deleuro una tantum lanciato dal decreto Aiuti . Una misura per contrastare il caro vita, con l'...Tra le misure presenti all’interno di questo decreto (>> ne abbiamo parlato qui, soprattutto per quanto riguarda novità su Superbonus e prezzari appalti) arriva anche un aiuto per lavoratori e ...Come funziona pare piuttosto immediato: viene fissato in 35mila euro il limite di reddito annuo per l'erogazione del bonus fissato. Sopra questa cifra, niente 200 euro. Il provvedimento, ha spiegato ...