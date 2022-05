Bonus 200 Euro: a chi si rivolge e come si ottiene (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel DI Aiuti di recente ratifica, è previsto anche un Bonus una tantum di 200 Euro per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi Lo scorso 2 Maggio, l’esecutivo Draghi ha ratificato il DI Aiuti, contenente misure economiche pensate per sostenere le famiglie e i soggetti in più stringente difficoltà economica alla luce dell’aumento del caro-vita, come diretta conseguenza su scala internazionale del conflitto in Ucraina. Tra i sostegni previsti, e presentati in conferenza stampa dal Ministro dell’Economia Daniele Franco, anche un Bonus una tantum del valore di 200 Euro rivolto a pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con un reddito non superiore a 35.000 Euro. Per ottenere il Bonus non c’è bisogno di presentare alcuna istanza: ai ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel DI Aiuti di recente ratifica, è previsto anche ununa tantum di 200per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi Lo scorso 2 Maggio, l’esecutivo Draghi ha ratificato il DI Aiuti, contenente misure economiche pensate per sostenere le famiglie e i soggetti in più stringente difficoltà economica alla luce dell’aumento del caro-vita,diretta conseguenza su scala internazionale del conflitto in Ucraina. Tra i sostegni previsti, e presentati in conferenza stampa dal Ministro dell’Economia Daniele Franco, anche ununa tantum del valore di 200rivolto a pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con un reddito non superiore a 35.000. Per ottenere ilnon c’è bisogno di presentare alcuna istanza: ai ...

