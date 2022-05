Bonomi boccia il bonus da 200 euro | “Tagliamo le tasse sul lavoro per equità sociale”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Carloilda 200nel dl Aiuti varato dal governo Draghi: “Un errore. Meglio tagliare lesulper un’“. “Duecentouna tantum di fronte ai 1.223 proposti da noi, cioè un mese di salario in più per tutta la vita lavorativa. Tutti parlano die se qualcuno ha una proposta migliorativa rispetto al taglio del cuneo fiscale proposta da Confindustria, siamo pronti ad accettarla. Ma finora non l’abbiamo vista”. Così il presidente di Confindustria risponde a chi gli chiede di commentare le decisioni prese lunedì dal governo Draghi.: “200errore, meglio ...

Corriere della Sera

... positivo ma non sufficiente, e che Confindustriaesplicitamente. Il bonus, che andrà a 28 ... ha detto il presidente Carlo. Il numero uno degli industriali, rilanciando la proposta di un ...L'intervento più duro spetta a. Sbagliato per il presidente di Confindustria 'detassare gli aumenti salariali', perché le imprese non avrebbero spazio per aumentare i salari con il costo ... Confindustria, rottura con Bonomi: Piovesana lascia la vicepresidenza Una misura una tantum che i sindacati giudicano un primo passo, positivo ma non sufficiente, e che Confindustria boccia esplicitamente ... gap decennali del Paese», ha detto il presidente Carlo Bonomi ...Ma non sono mancate le critiche all'attuale Governo da parte del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in particolare sul reddito di cittadinanza e sulle riforme che il Paese aspetta da 30 anni ...