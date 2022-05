Bologna, sirene estere per Hickey: lo cerca un club di Premier (Di mercoledì 4 maggio 2022) sirene estere per Aaron Hickey, esterno in forza al Bologna e autore di una convincente stagione. Un club di Premier lo tenta Come riporta la stampa inglese, Aaron Hickey sarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per portarlo via da Bologna. Lo scozzese è stato fin qui autore di una convincente stagione, tanto da attirare su di lui gli interessi di diversi top club italiani, tra cui anche il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)per Aaron, esterno in forza ale autore di una convincente stagione. Undilo tenta Come riporta la stampa inglese, Aaronsarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per portarlo via da. Lo scozzese è stato fin qui autore di una convincente stagione, tanto da attirare su di lui gli interessi di diversi topitaliani, tra cui anche il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

