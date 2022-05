Bollettino Regione Campania | incidenza scende al 16 | 45%

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 5.341 i nuovi positivi al Covid in, su 32.463 test esaminati. Il tasso diè in significativa discesa di circa due punti e mezzo, al 16,45% contro il 18,94 di ieri. Ildellasegnala otto nuove vittime di cui cinque nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. In lieve miglioramento l’occupazione dei posti letto, che nelle intensivea quota 42 (-2) e nelle degenze a 713 (-9). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.341 di cui: Positivi all’antigenico: 4.734 Positivi al molecolare: 607Test: 32.463 di cui: Antigenici: 24.360 Molecolari: 8.103 Deceduti: ...

