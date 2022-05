BMW M135i xDrive - Con il nuovo assetto è ancora più divertente

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Introdotta sul mercato nel 2019, l'ultima generazione della BMW Serie 1 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per la due volumi bavarese. Perché ha abbandonato il classico schema a trazione posteriore e motore longitudinale (che sopravvive sulla Serie 2 Coupé), così da guadagnare più spazio interno, più agio per i passeggeri e una maggiore capacità del bagagliaio (380 litri in totale). E anche la meccanica della versione più sportiva, la, è diventata più simile a quella delle sue dirette concorrenti, con un quattro cilindri 2.0 turbo al posto del sei cilindri in linea, la trazione integrale e il cambio automatico come unica scelta. Questa ricetta non cambia impostazione nella versione 2022, ma si affina nella dinamica di marcia con molteplici interventi all'e non solo: al posteriore troviamo punti di fissaggio più bassi per i ...