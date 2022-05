Biscotti surgelati pronti in 15 minuti | per averli sempre a disposizione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Isono una soluzione geniale per poter disporre, anche all’ultimo momento, di un dolcetto sfizioso e casalingo da gustare quando l’acquolina sale. Se li preparate oggi, potete conservarli in freezer per un massimo di 3 mesi e infornarli al bisogno. In meno di un quarto d’ora sarannoda gustare. Immaginate la scena: voi così attente alla linea, non tenete in dispensa nessuna golosità per non cedere alla tentazione. Ma suonano il campanello ospiti inattesi, magari nel bel mezzo di un pomeriggio di primavera. Cosa offrire per accoglierli al meglio e dimostravi eccellenti padrone di casa? Un tè, un caffè, e come accompagnamento?! Questi manicaretti appena sfornati, profumatissimi e golosi, realizzati proprio dalle vostre sapienti mani! Ecco allora che questa ricetta si rivela un’idea furbissima! Che aspettate ...