Biden non ha ammesso di aver usato il Covid per «instaurare il nuovo ordine mondiale»

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 19 aprile 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un filmato di 40 secondi, che mostra un discorso del presidente degli Stati Uniti Joe. Nel discorsoafferma: «Siamo a un punto di svolta nell’economiae nel mondo in generale che si verifica ogni tre o quattro generazioni. Come mi ha riferito qualche giorno fa una delle massime cariche militari, 60 milioni di persone sono morte tra il 1900 e il 1946. E da quel momento abbiamo stabilito unliberale, e questo ha smesso di succedere. Molte persone muoiono, ma non vicino al caos».ha concluso il suo discorso aggiungendo: «E ora è il momento in cui le cose stanno cambiando. Ci sarà unlà fuori e dobbiamo guidarlo. E ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump era il "cattivo". Poi è arrivato Biden-il-buono e scappa dall'Afghanistan a ferragosto, e poi dice… - SimoPillon : La Corte Suprema USA è stata hackerata, la bozza della sentenza contro l'#Aborto è stata diffusa e data in pasto ai… - GiovaQuez : Orsini: 'La maggioranza degli italiani è contro l'invio di armi e le politiche di Biden e Draghi. Ho vissuto un mom…

Guerra Ucraina - Russia,: 'Dittatori vanno fermati' 4 Maggio 2022 "Seci si oppone ai dittatori, continuano ad avanzare. Il loro desiderio di potere continua a ...Il Patriarcapuò trasformarsi nel chierichetto di Putin'. Le parole del numero uno della Chiesa ... Labate elogia Papa Francesco: distanza netta cone Draghi Ucraina, Biden: "Se non ci opponiamo, i dittatori continueranno ad arrivare" Il mantra dei democratici in vista delle preoccupanti elezioni di midterm finora è stato: limitare le perdite. Non a caso Joe Biden e Kamala Harris cercano di incanalare la battaglia sul diritto ...