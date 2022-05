Benzina: prezzo sale, al self torna in media a 1,8 euro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Salgono i prezzi praticati di Benzina e diesel sulla rete nazionale, a valle degli aumenti decisi in questi giorni da tutti i marchi, a cui si aggiunge oggi IP con un rincaro di 2 cent sui prezzi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Salgono i prezzi praticati die diesel sulla rete nazionale, a valle degli aumenti decisi in questi giorni da tutti i marchi, a cui si aggiunge oggi IP con un rincaro di 2 cent sui prezzi ...

Advertising

EstebBeltramino : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro #motori - viaggiareonthe1 : Cresce il prezzo della benzina, al self torna in media 1,8 euro - lifestyleblogit : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - - italiaserait : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - TV7Benevento : Prezzo benzina e diesel, oggi ancora in forte rialzo - -