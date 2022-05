Benzina | la sorpresa | la proroga dei tagli va oltre il 30 giugno

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto aiuti ed energia. Confermata ladelo delle accise sui carburanti con unaIl consiglio dei ministri si è riunito come previsto il giorno 2 maggio per approvare un nuovo intervento a sostegno dell’economia per contrastare gli effetti del caro energia. Il presidente del consiglio L'articolo proviene da Consumatore.com.