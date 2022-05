Benzina e Diesel, quanto costa un pieno oggi? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’analisi dei dati forniti dall’Osservaprezzi del Mise, segnala un generale aumento dei prezzi praticati di Benzina e Diesel su scala nazionale: tutte le cifre Nuove elaborazioni del Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise fanno emergere, alle 8 di ieri martedì 3 Maggio, un generalizzato aumento sul prezzo praticato di Benzina e Diesel che investe l’intero territorio nazionale. Unica eccezione, il prezzo medio praticato del metano auto che scende a 1,95 euro(con punte di 2,32 Euro) per effetto del taglio dell’Iva e dell’azzeramento dell’accisa deliberata dal Governo. Nel dettaglio, il prezzo medio praticato della Benzina in modalità servito sale a 1,94 Euro al litro (circa due centesimi in più rispetto alla rilevazione precedente), mentre il prezzo medio ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’analisi dei dati forniti dall’Osservaprezzi del Mise, segnala un generale aumento dei prezzi praticati disu scala nazionale: tutte le cifre Nuove elaborazioni del Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise fanno emergere, alle 8 di ieri martedì 3 Maggio, un generalizzato aumento sul prezzo praticato diche investe l’intero territorio nazionale. Unica eccezione, il prezzo medio praticato del metano auto che scende a 1,95 euro(con punte di 2,32 Euro) per effetto del taglio dell’Iva e dell’azzeramento dell’accisa deliberata dal Governo. Nel dettaglio, il prezzo medio praticato dellain modalità servito sale a 1,94 Euro al litro (circa due centesimi in più rispetto alla rilevazione precedente), mentre il prezzo medio ...

