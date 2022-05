Bella da morire: la piccola Hadid lascia senza fiato al Met Gala After Party (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come se ce ne fosse bisogno, Bella Hadid ha deciso di rimarcare il fatto di essere una bomba sexy. Non solo una delle top model più pagate e richieste del momento, 25 anni di bellezza stratosferica (e da alcuni malignamente sottolineato “anche chirurgicamente costruita“), ma anche e soprattutto un concentrato di sensualità e sex appeal. Bella Hadid ai Met Gala 2022 in Burberry E così dopo aver sfilato e attirato l’attenzione ai Met Gala 2022 con un abito Burberry in pelle e pizzo disegnato da Riccardo Tisci, ha voluto dare il colpo di grazia presentandosi all’After Party organizzato a Casa Cipriani vestita, o meglio svestita, di pizzo guepiere e intimo a vista. Con il seno ricoperto solamente da due decorazioni floreali. Bella ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Come se ce ne fosse bisogno,ha deciso di rimarcare il fatto di essere una bomba sexy. Non solo una delle top model più pagate e richieste del momento, 25 anni di bellezza stratosferica (e da alcuni malignamente sottolineato “anche chirurgicamente costruita“), ma anche e soprattutto un concentrato di sensualità e sex appeal.ai Met2022 in Burberry E così dopo aver sfilato e attirato l’attenzione ai Met2022 con un abito Burberry in pelle e pizzo disegnato da Riccardo Tisci, ha voluto dare il colpo di grazia presentandosi all’organizzato a Casa Cipriani vestita, o meglio svestita, di pizzo guepiere e intimo a vista. Con il seno ricoperto solamente da due decorazioni floreali....

