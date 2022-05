Basket: playoff Nba, super Morant trascina Memphis, Warriors ko e serie sull'1-1 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Memphis, 4 mag. - (Adnkronos) - Memphis pareggia i conti in quella che è la sfida più combattuta e divertente di queste semifinali di Conference, trascinata da un sontuoso Ja Morant protagonista in un quarto periodo pieno di colpi di scena - con Golden State che mette il naso avanti dopo aver inseguito per 36 minuti, imprecisa nel finale con Steph Curry che spara a salve in un paio d'occasioni e con Klay Thompson che sul possesso del potenziale pareggio commette infrazioni di passi. Warriors ko e serie in parità: 1-1. “Altro che giocatore più migliorato, è una superstar”: difficile dare torto a LeBron James, entusiasta davanti la tv nel vedere Morant dominare contro Golden State nel finale - autore di 47 punti (18 dei quali nell'ultima frazione) con 8 ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. - (Adnkronos) -pareggia i conti in quella che è la sfida più combattuta e divertente di queste semifinali di Conference,ta da un sontuoso Japrotagonista in un quarto periodo pieno di colpi di scena - con Golden State che mette il naso avanti dopo aver inseguito per 36 minuti, imprecisa nel finale con Steph Curry che spara a salve in un paio d'occasioni e con Klay Thompson che sul possesso del potenziale pareggio commette infrazioni di passi.ko ein parità: 1-1. “Altro che giocatore più migliorato, è unastar”: difficile dare torto a LeBron James, entusiasta davanti la tv nel vederedominare contro Golden State nel finale - autore di 47 punti (18 dei quali nell'ultima frazione) con 8 ...

