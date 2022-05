Basket: playoff Nba, Boston domina Milwaukee in gara-2 e pareggia la serie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Boston, 4 mag. - (Adnkronos) - I Celtics vincono con un netto 109-86 gara-2 della semifinale della Eastern Conference Nba contro i Milwaukee Bucks e riportano in parità la serie. Decisivo il secondo quarto da 33-19 di parziale, dopo che Boston aveva già accumulato la doppia cifra di vantaggio nei primi 12 minuti di gioco. “Siamo ai playoff, funziona così: non puoi lasciare che una sconfitta e una partita dettino l'andamento dell'intera serie”, spiega Jaylen Brown, autore di 25 punti nel solo primo tempo da 9/10 al tiro e 5/5 dall'arco. Alla sirena finale sono 30 per lui, miglior realizzatore di un gruppo che può contare anche sui 29 punti e 8 assist di Jayson Tatum (10/20 dal campo) e i 21 con 6/9 dalla lunga distanza in uscita dalla panchina per Grant Williams (con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. - (Adnkronos) - I Celtics vincono con un netto 109-86-2 della semifinale della Eastern Conference Nba contro iBucks e riportano in parità la. Decisivo il secondo quarto da 33-19 di parziale, dopo cheaveva già accumulato la doppia cifra di vantaggio nei primi 12 minuti di gioco. “Siamo ai, funziona così: non puoi lasciare che una sconfitta e una partita dettino l'andamento dell'intera”, spiega Jaylen Brown, autore di 25 punti nel solo primo tempo da 9/10 al tiro e 5/5 dall'arco. Alla sirena finale sono 30 per lui, miglior realizzatore di un gruppo che può contare anche sui 29 punti e 8 assist di Jayson Tatum (10/20 dal campo) e i 21 con 6/9 dalla lunga distanza in uscita dalla panchina per Grant Williams (con ...

