Basket | Nba | Tyler Herro votato miglior ' sesto uomo' dell' anno

Miami, 4 mag. - (Adnkronos) - La guardia del Miami Heat Tyler Herro ha vinto il premio di 'sesto uomo' dell'anno, battendo nettamente la concorrenza di Kevin Love (Cleveland Cavaliers) e Cameron Johnson (Phoenix Suns), gli unici altri due a ricevere voti per il primo posto. Herro è stato il miglior realizzatore dalla panchina di tutta la lega sfiorando i 21 punti a partita ed è il primo giocatore di Miami a vincere il premio nella storia della franchigia.

