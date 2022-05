Barista trova portafoglio senza documenti, ma pieno di ricordi (e soldi): era di una ‘nonnina’ di 99 anni (Di mercoledì 4 maggio 2022) È una storia a lieto fine, quella successa a Torvaianica in questi giorni e che ha avuto epilogo proprio oggi. Tutto ha inizio sabato mattina. Una signora va a fare colazione al “Bar Giardino” di viale Italia. Non è una cliente abituale. È molto anziana e cammina con il deambulatore. Si siede al tavolino, prende la sua consumazione, paga e se va. Ma dimentica il portafogli sul tavolo. Leggi anche: Orrore ad Ardea, cane smembrato e “svuotato”: ritrovamento choc in un campo (FOTO) La storia Il bar a quell’ora è pieno, dietro al banco ci sono Tony e sua madre Carla. Non fanno caso alla donna che nel frattempo se ne è andata. Tra cappuccini e cornetti da servire, la mattinata vola. Dopo più di due ore Tony, va al tavolo dove era seduta la signora e si accorge del portafogli. “Sinceramente non ero sicuro al 100% che lì ci fosse seduta proprio quella donna”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) È una storia a lieto fine, quella successa a Torvaianica in questi giorni e che ha avuto epilogo proprio oggi. Tutto ha inizio sabato mattina. Una signora va a fare colazione al “Bar Giardino” di viale Italia. Non è una cliente abituale. È molto anziana e cammina con il deambulatore. Si siede al tavolino, prende la sua consumazione, paga e se va. Ma dimentica il portafogli sul tavolo. Leggi anche: Orrore ad Ardea, cane smembrato e “svuotato”: rimento choc in un campo (FOTO) La storia Il bar a quell’ora è, dietro al banco ci sono Tony e sua madre Carla. Non fanno caso alla donna che nel frattempo se ne è andata. Tra cappuccini e cornetti da servire, la mattinata vola. Dopo più di due ore Tony, va al tavolo dove era seduta la signora e si accorge del portafogli. “Sinceramente non ero sicuro al 100% che lì ci fosse seduta proprio quella donna”, ...

