Bari | tre food truck a Pane e Pomodoro | la concessione Assegnata per il periodo dalla primavera all' autunno

Il Comune di Bari ha assegnato la concessione per l'allestimento di tre food truck da allestire nella zona di Pane e Pomodoro. Il bando per sei mesi è stato aggiudicato a Flora Group che effettuerà servizi di piccola ristorazione, bar e caffetteria. I prodotti saranno riconducibili alla tradizione locale di colazione, pranzo e cena.

