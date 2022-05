Barcellona, pressing per Koulibaly: la mossa dei blaugrana (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Barcellona effettua il sorpasso sulle rivali. La mossa per il big del Napoli che potrebbe lasciare il club in estate: cosa succede Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly e sarebbe pronto a sferrare un assalto al giocatore del Napoli nella prossima sessione di calciomercato. A riportare la notizia è As, secondo cui Xavi considera il senegalese come il rinforzo giusto per la sua squadra, tanto che sarebbero stati avviati i contatti con il suo agente Ramadani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ileffettua il sorpasso sulle rivali. Laper il big del Napoli che potrebbe lasciare il club in estate: cosa succede Ilfa sul serio pere sarebbe pronto a sferrare un assalto al giocatore del Napoli nella prossima sessione di calciomercato. A riportare la notizia è As, secondo cui Xavi considera il senegalese come il rinforzo giusto per la sua squadra, tanto che sarebbero stati avviati i contatti con il suo agente Ramadani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Koulibaly, il Barcellona in pressing: priorità per Xavi, ADL vuole 40 milioni 40 milioni di euro. Questa la risposta del Napoli di Aurelio De Laurentiis al Barcellona di Xavi che ha bussato alla prota azzurra per Kalidou Koulibaly. I catalani sono in pressing forte sul difensore azzurro e - secondo quanto riportato da AS in queste ore - avrebbero anche...