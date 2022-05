Barbara D’Urso sgrida Elena Morali durante la finale: ma è giusto? Le cause (Di mercoledì 4 maggio 2022) Barbara D’Urso è nota al pubblico di Pomeriggio 5 per fare i “cazziatoni” che tanto piacciono ai telespettatori. durante la finale de La Pupa e il Secchione Show di ieri sera ha dovuto dedicare un momento a questo biasimo pubblico perché è successo qualcosa che non le è piaciuto. Leggi anche: Chi ha vinto La Pupa e il Secchione Show La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso contro Elena Morali: ecco le motivazioni All’inizio della puntata c’è stata la prima eliminazione del reality di Italia 1. Le coppie che si dovevano sfidare erano quelle formate da Aristide ed Elena Morali contro Mila Suarez e Gianmarco Onestini. A vincere sono stati questi ultimi ed Elena Morali non l’ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022)è nota al pubblico di Pomeriggio 5 per fare i “cazziatoni” che tanto piacciono ai telespettatori.lade La Pupa e il Secchione Show di ieri sera ha dovuto dedicare un momento a questo biasimo pubblico perché è successo qualcosa che non le è piaciuto. Leggi anche: Chi ha vinto La Pupa e il Secchione Show La Pupa e il Secchione Show,contro: ecco le motivazioni All’inizio della puntata c’è stata la prima eliminazione del reality di Italia 1. Le coppie che si dovevano sfidare erano quelle formate da Aristide edcontro Mila Suarez e Gianmarco Onestini. A vincere sono stati questi ultimi ednon l’ha ...

