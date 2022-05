Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento [AGGIORNATO] (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano in queste settimane l’Avviso per la selezione di docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione con Esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023. L'articolo Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento AGGIORNATO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano in queste settimane l’Avviso per ladia tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione conai sensi dell’art. 1, comma 65,n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023. L'articolodiper i

Advertising

orizzontescuola : Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento [AGGIORNATO] - liguriadigitale : Nuovi avvisi di selezione del personale ?? Ecco i profili che stiamo cercando: ? Technical Specialist PdL ? Unix Sy… - Federculture : #Capitale italiana della #Cultura, al via l’iter di selezione per il 2025 - orizzontescuola : Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento [AGGIORNATO] - jobs3j : RT @FondazioneBeic: We're HIRING **AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE** -