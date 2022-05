Banca Etruria, la Procura chiede la condanna per il padre della Boschi sulle consulenze d’oro (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Procura della Repubblica di Arezzo chiede la condanna per il padre di Maria Elena Boschi sulle consulenze d’oro nell’ambito del processo per il crac di Banca Etruria. Il pubblico ministero Angela Masiello ha chiesto che venga “dichiarata la responsabilità penale” per i 14 imputati a processo per il crac di Banca Etruria avvenuto nel 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d’oro. Le richieste di condanna che vanno dagli otto mesi a un anno nei confronti degli ex-consiglieri del Cda ed ex-dirigenti dell’istituto di credito sono state formulata nell’udienza di questa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) LaRepubblica di Arezzolaper ildi Maria Elenanell’ambito del processo per il crac di. Il pubblico ministero Angela Masiello ha chiesto che venga “dichiarata la responsabilità penale” per i 14 imputati a processo per il crac diavvenuto nel 2015 nell’ambito del filone di indaginecosiddette. Le richieste diche vanno dagli otto mesi a un anno nei confronti degli ex-consiglieri del Cda ed ex-dirigenti dell’istituto di credito sono state formulata nell’udienza di questa ...

Advertising

SecolodItalia1 : Banca Etruria, la Procura chiede la condanna per il padre della Boschi sulle consulenze d’oro… - Newsinunclick : Banca Etruria, consulenze d’oro: Pm chiede condanna per Boschi e 13 imputati - lifestyleblogit : Banca Etruria, consulenze d'oro: Pm chiede condanna per Boschi e 13 imputati - - italiaserait : Banca Etruria, consulenze d’oro: Pm chiede condanna per Boschi e 13 imputati - fisco24_info : Banca Etruria, consulenze d'oro: Pm chiede condanna per Boschi e 13 imputati: (Adnkronos) - Le richieste vanno dagl… -