Banca Etruria, consulenze d’oro: Pm chiede condanna per Boschi e 13 imputati (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – La procura di Arezzo, con il pubblico ministero Angela Masiello, ha chiesto che venga “dichiarata la responsabilità penale” per i 14 imputati a processo per il crac di Banca Etruria nel 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette consulenze d’oro. Per Pier Luigi Boschi, all’epoca vice presidente dell’istituto di credito aretino, padre della ex ministra del governo Renzi Maria Elena, attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera, il sostituto procuratore Masiello ha chiesto la condanna a 12 mesi, così come per Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nannipieri. Per le altre posizioni sono stati chiesti otto mesi per Daniele Cabiati, Carlo Catanossi, Emanuele Cuccaro; nove mesi per Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, Anna Nocentini Lapini, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – La procura di Arezzo, con il pubblico ministero Angela Masiello, ha chiesto che venga “dichiarata la responsabilità penale” per i 14a processo per il crac dinel 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette. Per Pier Luigi, all’epoca vice presidente dell’istituto di credito aretino, padre della ex ministra del governo Renzi Maria Elena, attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera, il sostituto procuratore Masiello ha chiesto laa 12 mesi, così come per Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nannipieri. Per le altre posizioni sono stati chiesti otto mesi per Daniele Cabiati, Carlo Catanossi, Emanuele Cuccaro; nove mesi per Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, Anna Nocentini Lapini, ...

