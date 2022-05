Azovstal e guerra finale: dal Cremlino smentiscono tutto. Accuse all'Ucraina: cambiano idea ogni giorno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un punto del conflitto tra Russia ed Ucraina. A farlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un incontro con la stampa, nel quale è stato prima di tutto sottolineato che non ci sono progressi nei negoziati tra Mosca e Kiev. Gli ucraini «cambiano posizione ogni giorno e da Kiev si sentono sempre più spesso dichiarazioni del genere», ha detto Peskov commentando le voci sui possibili piani di Kiev di ritirarsi dai colloqui. Il portavoce ha aggiunto che questo atteggiamento «non ispira fiducia che questo processo negoziale possa in qualche modo concludersi in modo produttivo». Inoltre, sempre secondo Peskov, non vi è alcun assalto allo stabilimento metallurgico Azovstal a Mariupol. Si verificano «esacerbazioni» dei combattimenti dovute al fatto che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un punto del conflitto tra Russia ed. A farlo è il portavoce del, Dmitry Peskov, nel corso di un incontro con la stampa, nel quale è stato prima disottolineato che non ci sono progressi nei negoziati tra Mosca e Kiev. Gli ucraini «posizionee da Kiev si sentono sempre più spesso dichiarazioni del genere», ha detto Peskov commentando le voci sui possibili piani di Kiev di ritirarsi dai colloqui. Il portavoce ha aggiunto che questo atteggiamento «non ispira fiducia che questo processo negoziale possa in qualche modo concludersi in modo produttivo». Inoltre, sempre secondo Peskov, non vi è alcun assalto allo stabilimento metallurgicoa Mariupol. Si verificano «esacerbazioni» dei combattimenti dovute al fatto che ...

