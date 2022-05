Avellino-Foggia, Playoff Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo aver superato la Turris nel primo turno dei Playoff del Girone C di Serie C, il Foggia di Zeman approda alla seconda fase, dove ad attenderlo c’è l’Avellino, alla sua prima partita della post season visto il quarto posto ottenuto nella stagione regolare. Il fischio d’inizio ad Avellino-Foggia è in programma alle ore 20:30 di questa sera sul manto erboso del Partenio Lombardi. In caso di parità al termine dei 90 minuti a passare il turno saranno gli irpini, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il momento delle due squadre I padroni di casa hanno chiuso la propria regular season con una sconfitta proprio contro il Foggia (2-0), che ha messo in mostra ancora una volta la poca continuità dei biancoverdi, che la giornata precedente avevano battuto 3 a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo aver superato la Turris nel primo turno deidel Girone C diC, ildi Zeman approda alla seconda fase, dove ad attenderlo c’è l’, alla sua prima partita della post season visto il quarto posto ottenuto nella stagione regolare. Il fischio d’inizio adè in programma alle ore 20:30 di questa sera sul manto erboso del Partenio Lombardi. In caso di parità al termine dei 90 minuti a passare il turno saranno gli irpini, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il momento delle due squadre I padroni di casa hanno chiuso la propria regular season con una sconfitta proprio contro il(2-0), che ha messo in mostra ancora una volta la poca continuità dei biancoverdi, che la giornata precedente avevano battuto 3 a ...

Advertising

NandoArm8 : #Zeman torna al “Partenio” per cercare di fare uno sgambetto all’#Avellino e fare un’altra impresa con il suo… - ottopagine : VIDEO | Da Bisaccia a Santiago di Compostela, Avellino-Foggia corre sui social #Avellino - ottopagine : Playoff Serie C: Avellino-Foggia, il dato definitivo della prevendita biglietti #Avellino - annamariaferret : Serie C, Foggia in partenza per Avellino. Zeman: «Vincerà chi sbaglierà di meno» | VIDEO - ledicoladelsud : «Vincerà chi sbaglierà di meno», queste le parole di Zdenek Zeman a poche ore dal fischio di inizio di Avellino-Fog… -