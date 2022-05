Autovelox, radar anti-frenata: incubo per gli automobilisti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una importante novità potrebbe essere presto inserita sulla strade: dei radar anti – frenata posti in corrispondenza degli Autovelox Gli Autovelox sono senza ombra di dubbio uno degli incubi più ricorrenti degli automobilisti. Basta pochissimo e le due fotocellule posizionate sul dispositivo rilevano il tempo in cui un’auto transita, determinando la velocità e fotografando la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una importante novità potrebbe essere presto inserita sulla strade: deiposti in corrispondenza degliGlisono senza ombra di dubbio uno degli incubi più ricorrenti degli. Basta pochissimo e le due fotocellule posizionate sul dispositivo rilevano il tempo in cui un’auto transita, determinando la velocità e fotografando la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Marta_Brambilla : @Memix1968 Ah ecco. No nel mio caso c’era una radar (o autovelox) pure ultimi modello con tanto di foto… - avatar1dory : Al momento è in funzione solo in Spagna… - MotociclismoIT : In Spagna autovelox con radar anti frenata! Lo stato iberico testerà nuovi radar per rilevare possibili rallentamen… -

Come scoprire i velox vicini a casa ... potendo fornire così dati sempre aggiornati sulla posizione degli autovelox fissi e mobili. C'è poi Radar Bot, soluzione gratuita per Android e iOS. Un utile detective di tutte le versioni di ... Queste 11 app contengono un codice spia ... dalle app di meteo a quelle anti autovelox , passando per quelle di preghiera (molto usate dagli ... ma si suppone che in circolazione ce ne siano decine: Speed Camera Radar Al - Moazin Lite (Prayer ... Motociclismo.it Infrazioni Autovelox: il 58% multati entro i 5 km/h Ebbene nel 2020 il 58% delle foto scattate dagli impianti autovelox o radar sulle strade francesi ha riguardato infrazioni comprese far 1 e 5 km/h di superamento i limiti di legge. Il 95% dei casi ... Nuovi autovelox in Canton Ticino Sos per i pendolari In materia di autovelox al confine il record spetta al "famigerato" radar di Balerna, lungo la A2 in direzione Italia, piazzato a un chilometro e mezzo dal confine in piena autostrada, chi non ... ... potendo fornire così dati sempre aggiornati sulla posizione deglifissi e mobili. C'è poiBot, soluzione gratuita per Android e iOS. Un utile detective di tutte le versioni di ...... dalle app di meteo a quelle anti, passando per quelle di preghiera (molto usate dagli ... ma si suppone che in circolazione ce ne siano decine: Speed CameraAl - Moazin Lite (Prayer ... Spagna, autovelox con radar anti frenata Ebbene nel 2020 il 58% delle foto scattate dagli impianti autovelox o radar sulle strade francesi ha riguardato infrazioni comprese far 1 e 5 km/h di superamento i limiti di legge. Il 95% dei casi ...In materia di autovelox al confine il record spetta al "famigerato" radar di Balerna, lungo la A2 in direzione Italia, piazzato a un chilometro e mezzo dal confine in piena autostrada, chi non ...