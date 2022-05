Audrey Hepburn | i ruoli cult della stella di Hollywood

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nata il 4 Maggio del 1929 a Ixelles, Belgio,Kathleen Rustonè stata una delle più importanti ed iconiche attricistoria del cinema. Emblema di eleganza, bellezza e raffinatezza, non soloè stata una delle interpreti più amate dalla sua generazione, ma ancora oggi viene imitata dalle giovani di tutto il mondo, essendo considerata una donna dal fascino immortale. Richiestissima dal cinema degli anni ’50 e ’60, laha lavorato con attori di grandissimo calibro (Gregory Peck e Cary Grant, solo per fare due nomi) e, con le sue straordinarie performance, è riuscita a vincere un Oscar, tre Golden Globe, un Emmy e tre David di Donatello. In occasionesua nascita, ripercorriamo i filmche l’hanno resa ...