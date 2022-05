ATP Roma 2022, risultati prequalificazioni 4 maggio: Luca Nardi e Gian Marco Ferrari staccano la wild card per le qualificazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Primi verdetti a Roma nelle prequalificazioni maschili degli Internazionali d’Italia Roma 2022: sono state infatti assegnate oggi le prime due delle quattro wild card per il tabellone cadetto di singolare maschile. Le altre due verranno distribuite domani, quando si conosceranno anche i due ammessi al tabellone principale. La prima wild card per il tabellone cadetto è andata al Next Gen Luca Nardi, che ha approfittato del ritiro di Marco Cecchinato, giunto dopo soli 48 minuti di gioco sul punteggio di 6-4 1-0 in favore di Nardi, il quale tornerà in campo sabato per il primo turno delle qualificazioni. Assieme a lui giocherà sabato nel tabellone cadetto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Primi verdetti anellemaschili degli Internazionali d’Italia: sono state infatti assegnate oggi le prime due delle quattroper il tabellone cadetto di singolare maschile. Le altre due verranno distribuite domani, quando si conosceranno anche i due ammessi al tabellone principale. La primaper il tabellone cadetto è andata al Next Gen, che ha approfittato del ritiro diCecchinato, giunto dopo soli 48 minuti di gioco sul punteggio di 6-4 1-0 in favore di, il quale tornerà in campo sabato per il primo turno delle. Assieme a lui giocherà sabato nel tabellone cadetto ...

Advertising

OA_Sport : Assegnati i primi inviti in palio nel torneo di Roma - zappooo_ : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? (64 10 rit. a Marco #Cecchinato ????) e Gian Marco #Ferrari ???? (16 75 64 a Giulio #Zeppieri ????) hanno ottenu… - lorenzofares : Luca #Nardi ???? (64 10 rit. a Marco #Cecchinato ????) e Gian Marco #Ferrari ???? (16 75 64 a Giulio #Zeppieri ????) hanno… - infoitsport : ATP Roma 2022, quarta giornata di Pre Qualificazioni: Arnaldi e Forti superano Nardi e Cecchinato. Anche Fonio e Pa… - OA_Sport : Sorprese alle Pre Qualificazioni, Nardi, Cecchinato e Zeppieri ko e non concorreranno per il posto diretto nel tabe… -