ATP Madrid, Lorenzo Musetti sfiderà Zverev agli ottavi! Programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lorenzo Musetti affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. L'appuntamento è per giovedì 5 maggio, terzo incontro a partire dalle ore 12.00 all'Arantxa Sanchez Stadium. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il fuoriclasse tedesco. Si preannuncia un confronto di fuoco per il giovane toscano sulla terra rossa della capitale spagnola, visto che dovrà fare i conti con l'attuale numero 3 al mondo. Il 20enne è atteso da una sfida di fuoco, sembra in ottima forma e cercherà il colpaccio da brividi contro uno dei migliori giocatori in circolazione a livello internazionale. Lorenzo Musetti, attuale numero 63 del ranking ATP (ma la top-50 è davvero molto vicina vista la cavalata in terra iberica), andrà a caccia di una durissima ...

