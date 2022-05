ATP Madrid | Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev Non ci sono precedenti | le chiavi tattiche

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Per la prima volta in carrierapotrà sfidare. Accadrà domani negli ottavi di finale del Masters 1000 di, il quarto dell’anno, dopo una gran bella performance dell’azzurro contro l’americano Sebastian Korda. Una gran vittoria, specialmente considerate le difficoltà (anche merito degli avversari, questo va detto). Il toscano si sta per certi versi abituando a queste sfide d’alto bordo: di top ten ne ha già affrontati sei, battendone due (l’argentino Diego Schwartzman ad Acapulco 2021 e il canadese Felix Auger-Aliassime poche settimane fa a Montecarlo), e dando battaglia sia al greco Stefanos Tsitsipas che a Novak Djokovic, nell’ormai famosissima partita del Roland Garros 2021 in cui si trovò avanti di due set agli ottavi di finale, prima di calare di netto dal ...