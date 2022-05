Atletica, Larissa Iapichino: “Penso alle prossime Olimpiadi, ma anche ai Mondiali di Eugene” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 2021 non è stato un anno da ricordare per Larissa Iapichino: i costanti problemi fisici hanno infatti privato la promettente saltatrice in lungo azzurra della prima partecipazione olimpica in quel di Tokyo. Questa deve essere l’annata del riscatto, guardando ovviamente verso il futuro. Le sue parole riportate dall’ANSA a margine della presentazione del suo libro, dal titolo ‘Correre in aria’ (Mondadori), nella sede della Regione Toscana a Firenze: “Penso alle prossime Olimpiadi a Parigi, anche se si tratta di un pensiero a lungo termine. E Penso anche ai Mondiali di Atletica ad Eugene: devo ancora qualificarmi, ma è un mio obiettivo. Spero di potermi confrontare le migliori atlete, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 2021 non è stato un anno da ricordare per: i costanti problemi fisici hanno infatti privato la promettente saltatrice in lungo azzurra della prima partecipazione olimpica in quel di Tokyo. Questa deve essere l’annata del riscatto, guardando ovviamente verso il futuro. Le sue parole riportate dall’ANSA a margine della presentazione del suo libro, dal titolo ‘Correre in aria’ (Mondadori), nella sede della Regione Toscana a Firenze: “a Parigi,se si tratta di un pensiero a lungo termine. Eaidiad: devo ancora qualificarmi, ma è un mio obiettivo. Spero di potermi confrontare le migliori atlete, ...

