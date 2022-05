Atletica, Fontana: “Record italiano dei 100 metri nelle mie corde” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Finora ho voluto mettere una buona base sui 100 metri e non li abbandonerò perché il Record italiano potrebbe essere nelle mie corde e vorrei arrivarci. Ma con il mio coach Giuseppe Cappelletti ho sempre pensato di essere una duecentista, anche in base alla struttura fisica. Questo sarà un anno di transizione, il prossimo probabilmente più dedicato ai 200 che intanto correrò il 15 maggio a Bergamo, invece nei 100 metri l’esordio sarà il 18 maggio a Savona”. Queste le parole di Vittoria Fontana, che proverà l’attacco al Record italiano dei 100 metri firmato da Manuela Levorato. Fontana, nelle parole rilasciate ad Atletica Tv, canale ufficiale della Fidal, ha poi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Finora ho voluto mettere una buona base sui 100e non li abbandonerò perché ilpotrebbe esseremiee vorrei arrivarci. Ma con il mio coach Giuseppe Cappelletti ho sempre pensato di essere una duecentista, anche in base alla struttura fisica. Questo sarà un anno di transizione, il prossimo probabilmente più dedicato ai 200 che intanto correrò il 15 maggio a Bergamo, invece nei 100l’esordio sarà il 18 maggio a Savona”. Queste le parole di Vittoria, che proverà l’attacco aldei 100firmato da Manuela Levorato.parole rilasciate adTv, canale ufficiale della Fidal, ha poi ...

