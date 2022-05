Atalanta, che beffa: gol in pieno recupero, la Coppa Italia Primavera è della Fiorentina (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Coppa Italia Primavera è competizione di esclusiva proprietà della Fiorentina: al Penzo di Venezia i viola allenati da Alberto Aquilani superano l’Atalanta con un gol nel recupero di Corradini e si aggiudicano il trofeo per la quarta volta consecutiva. Una vera e propria beffa per i ragazzi di Massimo Brambilla, che nel primo tempo si erano resi più volte pericolosi con Sidibe, sbattendo su due grandi interventi del portiere Fogli, uno all’ottavo minuto e l’altro al 23?. Al quarto d’ora, invece, era stato Kayode a mettere una pezza sullo sfondamento dell’attaccante nerazzurro. In un primo tempo molto vivace, la Viola ha pareggiato le occasioni da gol con Biagetti, che ha mandato di poco a lato con un colpo di testa in avvio di match, e con Toci, che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laè competizione di esclusiva proprietà: al Penzo di Venezia i viola allenati da Alberto Aquilani superano l’con un gol neldi Corradini e si aggiudicano il trofeo per la quarta volta consecutiva. Una vera e propriaper i ragazzi di Massimo Brambilla, che nel primo tempo si erano resi più volte pericolosi con Sidibe, sbattendo su due grandi interventi del portiere Fogli, uno all’ottavo minuto e l’altro al 23?. Al quarto d’ora, invece, era stato Kayode a mettere una pezza sullo sfondamento dell’attaccante nerazzurro. In un primo tempo molto vivace, la Viola ha pareggiato le occasioni da gol con Biagetti, che ha mandato di poco a lato con un colpo di testa in avvio di match, e con Toci, che ...

Advertising

devilacm7 : @worthniko 6 contro Verona e Atalanta men che meno, per questo firmerei per i 4 punti. - BomberOratorio : Battere l'atalanta ha sempre quel non so che di........ #Fiorentina - FrancoColombet3 : RT @FrancoColombet3: @Teta85223232 Buongiorno cara Teta, sai io riesco ad addestrar farfalle razza Vanessa Atalanta venir a posarsi, una vo… - kevintwii : Lo dico da un mese, per me la partita che ci leva lo scudetto sarà quella con l’Atalanta, arrivare all’ultima con t… - Sergionemo_ : @farted94 Basta che la vittoria sia contro l'Atalanta -