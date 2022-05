Asiago | cerca commesse giovani e single | 7mila euro di multa a commerciante

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – I titolari di un esercizio commerciale diche nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l’annuncio “nsidiciottenni libere da impegni familiari” sono stati sanzionati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, che hanno contestato loro la violazione del Codice delle Pari Opportunità che prevede appunto il divieto di discriminazione all’accesso al lavoro. E’ quanto comunica l’Inl spiegando di aver comminato per questo unadi circa 7 mila. “Tolleranza zero per ogni forma di discriminazione – ha dichiarato il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano -. Non si tratta solo di sanzionare; dare lavoro discriminando in base al genere, all’anagrafe, alle condizioni di vita o alle opinioni offende tutti noi. Non basta il ...