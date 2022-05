Ascolti Tv Analisi 3 maggio 2022: Villareal-Liverpool corre (4,8 mln free+pay), Conti e Foer fanno il compitino premiando Sorrentino, Floris prepara meglio di Bianchina l’insalata russa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i talk in sovrapposizione: “DiMartedì” 6,9%, “#Cartabianca” 6,3%, “Fuori dal coro” (5,6%) Menù generalista ancora più articolato del solito martedì 3 maggio, con il calcio della Champions League trasmesso in chiaro a fare ancora la differenza. Su Rai1 è andata in onda la premiazione dei David di Donatello 2022, con la conduzione affidata a Carlo Conti e Drusilla Foer. Ma contro l’ammiraglia pubblica e la festa del cinema dominata dal film di Paolo Sorrentino, E’ stata la mano di Dio, si è schierata la semifinale di ritorno della Champions League, la bombastica Villareal–Liverpool trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Sky. Mentre hanno completato la griglia ‘leggera’ il film Qualcosa di speciale su Rai2 e l’ultima puntata del format La pupa ed il secchione show su ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i talk in sovrapposizione: “DiMartedì” 6,9%, “#Cartabianca” 6,3%, “Fuori dal coro” (5,6%) Menù generalista ancora più articolato del solito martedì 3, con il calcio della Champions League trasmesso in chiaro a fare ancora la differenza. Su Rai1 è andata in onda la premiazione dei David di Donatello, con la conduzione affidata a Carloe Drusilla. Ma contro l’ammiraglia pubblica e la festa del cinema dominata dal film di Paolo, E’ stata la mano di Dio, si è schierata la semifinale di ritorno della Champions League, la bombasticatrasmessa in chiaro su Canale 5 e su Sky. Mentre hanno completato la griglia ‘leggera’ il film Qualcosa di speciale su Rai2 e l’ultima puntata del format La pupa ed il secchione show su ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 2 maggio 2022, Nero a metà 23.4%, L’Isola dei Famosi 19% - emabrue : Ascolti tv 2 maggio 2022 analisi: “Nero a metà” cresce, “L’Isola” pure, cala Ranucci, male “Made in Sud”. Rete4: Br… - infoitcultura : Ascolti tv 2 maggio 2022 analisi: “Nero a metà” cresce, “L’Isola” pure, cala Ranucci, male “Made in Sud”. Rete4: Br… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 2 maggio 2022 analisi: “Nero a metà” cresce, “L’Isola” pure, cala Ranucci, male “Made in Sud”. Rete4: Br… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 2 maggio 2022 analisi: “Nero a metà” cresce, “L’Isola” pure, cala Ranucci, male “Made in Sud”. Rete4: Br… -