Artrite psoriasica, disponibile in Italia prima terapia orale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 300mila le persone, in Italia, con diagnosi di Artrite psoriasica, patologia infiammatoria cronica che coinvolge la pelle, le articolazioni e i tendini e si sviluppa quando il sistema immunitario attacca i tessuti e le cellule sane. Oggi questi pazienti hanno a disposizione nuova opportunità terapeutica: tofacitinib citrato, primo farmaco orale inibitore delle Janus-chinasi (Jak) approvato per questa patologia progressiva e debilitante, che si manifesta in un paziente con psoriasi su tre e che, ancora oggi, è sottodiagnosticata e con diverse esigenze mediche insoddisfatte: scarseggiano infatti alternative soddisfacenti per i pazienti intolleranti o non rispondenti ai (Dmard), farmaci antireumatici modificanti la malattia o agli inibitori Tnf. Il farmaco è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 300mila le persone, in, con diagnosi di, patologia infiammatoria cronica che coinvolge la pelle, le articolazioni e i tendini e si sviluppa quando il sistema immunitario attacca i tessuti e le cellule sane. Oggi questi pazienti hanno a disposizione nuova opportunità terapeutica: tofacitinib citrato, primo farmacoinibitore delle Janus-chinasi (Jak) approvato per questa patologia progressiva e debilitante, che si manifesta in un paziente con psoriasi su tre e che, ancora oggi, è sottodiagnosticata e con diverse esigenze mediche insoddisfatte: scarseggiano infatti alternative soddisfacenti per i pazienti intolleranti o non rispondenti ai (Dmard), farmaci antireumatici modificanti la malattia o agli inibitori Tnf. Il farmaco è ...

